Automobilist valt in slaap en eindigt in bosjes na aanrijding

De bestuurder van deze auto belandde zondagmiddag in de bosjes, nadat hij in slaap viel achter het stuur. Het verkeersongeval gebeurde aan de Magentakanaalweg in Suriname.

De man reed over de weg toen hij tussen de Hannaslustweg en de Welgedacht C-weg in slaap viel. Hij veroorzaakte hierdoor een aanrijding met een voertuig, dat uit de tegenovergestelde richting kwam.

De gedupeerde reed in een bedrijfsauto van de meldkamer van het Surinaamse security bedrijf Brotherhood. Deze raakte behoorlijk beschadigd aan de rechter voorkant zoals hieronder te zien is.

De veroorzaker kwam na de klap van de botsing in de bosjes terecht en zijn auto moest door een sleepauto weer op de weg worden getrokken.