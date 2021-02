Zwangere leerkracht bewusteloos nadat ex-vriend uit wraak keel dichtdrukt

Een zwangere vrouw in Paramaribo is bewusteloos geraakt, nadat haar ex-vriend op haar is gesprongen en haar keel heeft dichtgedrukt. De man ging over tot de daad omdat de vrouw weigerde om met hem te liggen op bed.

De vrouw is zwanger van een ander en wil geen relatie meer met de verdachte omdat hij haar vaker heeft mishandeld. Zij stapte eerder ook naar de politie om haar beklag te doen over de mishandeling. De ex-vriend beloofde haar niet te zullen slaan, maar daar kwam geen verandering in. Ondanks het feit dat zij geen relatie meer met hem heeft, blijft hij haar lastig vallen op haar werkplaats. Hij komt ook bij haar woning.

Op die bewuste dag kwam de ex-vriend wederom bij de leerkracht thuis. Hij wilde dat de vrouw met hem naar de kamer moest gaan en met hem moest liggen op bed. De vrouw weigerde eerst, maar ging daarna wel naar de kamer. De man lag op het bed en de vrouw zat op de grond. Toen de leerkracht haar ex-vriend wederom duidelijk maakte dat zij niet met hem op het bed wil liggen, sprong hij op haar en drukte haar keel dicht.

Na de daad maakte de man zich uit de voeten. De vrouw woont samen met haar moeder. De moeder nam een kijkje en zag dat haar dochter niet meer bewoog in de kamer. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. De sterke arm in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.