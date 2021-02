Politie rolt gewapende nep-politie roversbende binnen 24 uur op

Leden van de Recherche van Regio Midden (RRM), bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de Criminelen Inlichtingen Unit (CIU), hebben in de middag van vrijdag 12 februari de verdachten A.P. (26) en O.P. (25) opgespoord en aangehouden. Hun 22-jarige kompaan X.A. werd eerder op diezelfde dag door de benadeelden aangehouden en overgedragen aan de politie meldt het Korps Politie Suriname.

Drie benadeelden deden op donderdagavond 11 februari aangifte van diefstal middels geweldpleging op het politiebureau De Nieuwe Grond tegen drie gewapende manspersonen. Volgens verklaring van de aangevers werden ze gebeld door een manspersoon die aangaf dat hij geld wilde wisselen, waarbij er werd afgesproken dat zij elkaar te Tout Lui Fautkanaal zouden ontmoeten.

Bij aankomst op de afgesproken locatie werden zij overvallen door twee gewapende manspersonen die uit een voertuig waren gestapt. Eén hunner was gekleed in T-shirt die zowel op de voor- en achterzijde voorzien was van het opschrift “Politie”, terwijl de andere manspersoon een camouflage tenue aanhad.

Onder bedreiging werden zij beroofd van een groot geldbedrag in SRD, vinger ringen en halskettingen van geel metaal en andere persoonlijke spullen. Na hun daad stapten zij weer in het voertuig, waarna de bestuurder met volle vaart wegreed.

De verdachte X.A. die zich voordeed als Pseudo-politieman werd op 12 februari op het Latourproject aan de hand van zijn grote baard positief herkend door de drie benadeelden. Deze verdachte begaf zich op dat moment met de gouden vinger ringen en halskettingen in zijn bezit naar een goudsmid. Hij werd meteen aangehouden door de drie aangevers die hun sieraden positief herkenden. X.A werd vervolgens overgedragen aan de Surinaamse politie.

De verdachte bekende het strafbaar feit te hebben gepleegd, waarna het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de Recherche van Regio Midden.Na bekomen informatie te hebben uitgewerkt, werden de twee andere verdachten A.P. en O.P. op hun woonadressen aan de Boschreitz- en de Boedhoeweg door het gemengd team opgespoord en aangehouden.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat A.P. militair van beroep is, waardoor hij is overgedragen aan de Militaire Politie die belast is met het verder onderzoek. Op de verdachten zijn een alarmpistool, een wapen met scherpe patronen en een deel van het geldbedrag aangetroffen. Bij een huisonderzoek op het adres van één van de verdachten werd een derde wapen met scherpe patronen gevonden.

Zowel het voertuig waarmee het drietal het strafbaar feit heeft gepleegd als de wapens zijn door de politie in beslag genomen. Het trio is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie vermoedt dat meerdere personen op deze manier beroofd zijn geworden.

Slachtoffers worden hierbij oproepen zich in verbinding te stellen met de Recherche van Regio Midden. Deze afdeling is ondergebracht in het politiebureau de Nieuwe Grond en is te bereiken op het telefoonnummer 582050.