Politie nog steeds op zoek naar gevluchte arrestant

Arrestant K.S. die zaterdagavond is ontvlucht uit het cellenhuis aan de Keizerstraat is nog niet teruggevonden. Hij verliet de plaats via de achterzijde door te springen in de richting van het Revolutieplein. De man was opgesloten voor diefstal middels geweld.

Tijdens zijn ontvluchting had hij een blauwe korte broek en groene trui aan. Hij is verder kort en is lichtbruin van huidskleur met plat geknipt hoofdhaar.

In eerste instantie kwam de melding dat de man zich ergens te Plattebrug schuilhield. De politie stelde een onderzoek in maar trof hem niet aan. De sterke arm in Suriname werkt aan de opsporing en weder aanhouding van de verdachte.