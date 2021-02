Nationaal Archief ontvangt historische brieven over Boerenkolonisatie

Op 26 september vorig jaar hebben de Stichting Sranan Boeroe en de Stichting Boeroe Kon Makandra, twee brieven aangekocht op een internationale filatelistische veiling ,welke gehouden werd door Corinphila Veilingen (Corporation Internationale Philatélie).

Het gaat om één originele brief van 4 juni 1844 en één van 23 augustus 1848. Beide brieven zijn nauw gerelateerd aan de zogenoemde Boerenkolonisatie in Suriname in 1845.

De Stichtingen wensen deze originele historische brieven in bewaring te geven aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). De brieven kunnen bijdragen aan de bestudering van de geschiedenis van ons land en in het bijzonder de totstandkoming van de Boeroegemeenschap in Suriname.

De overdracht van deze brieven zal maandag 15 februari 2021 om 09.00u plaatsvinden bij het NAS. Tegelijkertijd zal de Stichting vanuit Nederland via Zoom de overdracht ‘bijwonen’.