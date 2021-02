Vermiste man (64) lag al die tijd in mortuarium

De 64-jarige vermiste Lodart Aside, van wie vorige week dit opsporingsbericht door het Korps Politie Suriname naar buiten werd gebracht, is overleden.

De man die bijna een maand vermist werd, lag al die tijd dat er naar hem gezocht werd in het mortuarium. Dat heeft een familielid laten weten.

Volgens het opsporingsbericht van de Surinaamse politie had de heer Aside al die tijd niets van zich laten horen. Zijn woning was gesloten aangetroffen, terwijl zijn voertuig, een grijs gelakte Toyota Ist gekentekend 55-34 TP nergens te bespeuren was.

Hoe de man om het leven is gekomen, is niet bekend.