Spoed aanvragen voor lockdown dispensatie vanaf maandag telefonisch

Het COVID-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname (CCTKPS) heeft dit weekend bekend gemaakt dat vanaf maandag 15 februari 2021 spoed aanvragen voor dispensatie via de nummers 8151555 en 8413535 kunnen geschieden. De afhandeling van deze verzoeken zal door een groep speciaal aangewezen politieofficieren geschieden.

“Onder spoed aanvragen wordt gerekend een situatie of omstandigheid welke niet te voorzien was. In dit geval zal het karakter hiervan urgent moeten zijn, waarbij uitstel niet te rechtvaardigen is als het een economische dan wel medische schade kan veroorzaken” aldus het CCTKPS.

Alle brieven die door de districtscommissarissen waren verstrekt, van wie anderen nog geen digitale dispensatie hadden aangevraagd, vervallen op dinsdag 16 februari. De controle van personen gedurende lockdown uren, blijft vanuit het digitaal bestand geschieden meldt de Surinaamse politie.