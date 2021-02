Lijk van vrouw aangetroffen in hartje Paramaribo

In Suriname is vanmorgen het levenloos lichaam van een persoon aangetroffen, nabij een kledingzaak aan de Dr. Sophie Redmondtsraat ter hoogte van Ondro Bon. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een 64-jarige Dominicaanse vrouw.

Het lijk van de vouw werd door een medewerker van de zaak ontdekt, in een steegje naast de winkel. Het vermoeden bestaat dat ze langer dan vier uur daar heeft gelegen. Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen. De vrouw woonde achter de kledingzaak.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie kwamen direct ter plaatse en hebben de zaak in onderzoek. Het lijk van de vrouw is in beslag genomen door de justitiële autoriteiten en afgevoerd naar het mortuarium (foto).