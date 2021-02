Jongeman overleden nadat auto over de kop slaat bij eenzijdig ongeval

Bij het verkeersongeval vrijdagavond op de Vijfde Rijweg in Suriname, is een jongeman bekend als Vikram (foto) ter plekke om het leven gekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat rond 21.00u plaatsvond.

Volgens de eerste informatie reed hij over de Vijfde Rijweg richting Uitkijk. Ter hoogte van pand nummer 89 zou hij, bij het beschrijven van een bocht, de controle over het stuur hebben verloren. Het voertuig sloeg toen over de kop.

Het slachtoffer werd daarbij uit de auto naar buiten geslingerd. Enkele weggebruikers stopten om hulp te bieden en schakelden de Surinaamse politie in. Ook de brandweer kwam assistentie verlenen.

Er werd een zoektocht gestart omdat men het vermoeden had dat er meerdere mensen in het voertuig zaten ten tijde van het ongeluk. Dat bleek niet zo te zijn; de bestuurder zat alleen in de auto die zwaar beschadigd raakte (foto).