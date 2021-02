Ilonka Elmont overhandigt busje aan Kennedystichting Suriname

De Kennedystichting Suriname heeft deze week een busje gekregen van Fonds Kind & Handicap. De vertegenwoordiger van het fonds in Suriname, Ilonka Elmont, heeft de bus persoonlijk overhandigd (foto).

De Kennedy Stichting is een instituut voor dove en slechthorende kinderen. Het busje wordt gebruikt voor de dagelijkse operaties. Momenteel is dat veelal eten rondbrengen bij de kinderen thuis en ze naar de dokter brengen.

Fonds Kind & Handicap biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Fonds Kind & Handicap krijgt geen subsidie voor haar werk en is volledig afhankelijk van giften. Met uw hulp en donatie spreidt Fonds Kind & Handicap een vangnet voor kinderen die elders geen hulp krijgen.

Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de handicap of beperking. Lichamelijk, verstandelijk, meervoudig of enkelvoudig gehandicapte of chronisch zieke kinderen; allen kunnen op hulp rekenen.

Op dit moment heeft Fonds Kind & Handicap achttien instellingen en scholen in Suriname die ze ondersteunen. Daarbij wordt geholpen bij de ontwikkeling van het digitaal onderwijs, waarbij er computers, tablets en andere attributen aan scholen worden gedoneerd.

Maar ook het speciaal onderwijs heeft de aandacht en niet te vergeten organiseren ze de geweldige sportdagen voor kinderen en jongeren met een handicap, die worden uitgevoerd door de Ilonka Elmont Foundation.