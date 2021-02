Flinke schade aan voertuigen na inhaalactie automobilist

Bij een aanrijding zojuist aan de Tweede Rijweg, waren drie auto’s betrokken en zijn twee flink beschadigd. Een automobilist die volgens omstanders met een vrij hoge snelheid reed, probeerde een ander voertuig in te halen, maar verloor daarbij de controle over het stuur.

Hij knalde hierdoor tegen de achterkant van een geparkeerde witte auto en raakte daarna een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het ongeval gebeurde iets na 16.00u ter hoogte van de Dorotheastraat.

Het had niet veel gescheeld of de witte auto was een winkel binnen gereden. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Twee voertuigen zijn wel behoorlijk beschadigd zoals op de foto te zien is.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De Surinaamse politie is ingeschakeld en zojuist ter plekke aangekomen.