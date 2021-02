Bij een zwaar verkeersongeval vrijdagavond tijdens de lockdown, is een verkeersdode gevallen. Het ongeval vond plaats nabij de Vijfde Rijweg in Suriname.

Op de foto, die een medewerker van onze redactie zojuist maakte, is te zien dat het gaat om een personenwagen die in een goot langs de weg terecht is gekomen. Het vermoeden bestaat dat er meerdere slachtoffers zijn.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om assistentie te verlenen (foto). Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.