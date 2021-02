13 nieuwe COVID-19 gevallen na 143 keer testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 13 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd, na 143 keer testen. Dat blijkt vrijdagavond 12 februari uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De meeste besmettingen werden geregistreerd in Wanica en Paramaribo. Het afgelopen etmaal zijn er ook 24 personen genezen. In het ziekenhuis zijn er op dit moment 50 personen die behandeld worden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Inmiddels is de total weekend lockdown opgeheven. In het weekend, op vrijdag zaterdag en zondag, begint de lockdown om 19.00u. De andere dagen om 21.00u en dan in beide gevallen tot 05.00u.