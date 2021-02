VIDEO: Roofverdachte aangehouden en afgevoerd door politie

De politie in Suriname heeft vandaag deze man, die verdacht wordt van een roofoverval, in de bak van een politie pick-up afgevoerd naar het politiebureau. Hij werd iets voor 10.00u vanmorgen aangehouden aan de Kankawastraat.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij mogelijk betrokken was bij de overval gisteravond, waarbij rovers zich voordeden als agenten. Daarbij werd naast geld ook een halsketting buitgemaakt. Een van de slachtoffers, die aangifte had gedaan van de beroving, herkende de man vanmorgen bij een goudsmid in bovengenoemde straat.

Hij besloot de man staande te houden en kreeg daarbij hulp van omstanders, zoals in het filmpje hieronder te zien is. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en verscheen ter plekke, waarna de man werd overgedragen aan de agenten.

De gestolen halsketting werd bij hem aangetroffen alsook een groot geldbedrag. De man had ook een baret bij zich van een gewapende macht. Een voertuig waarmee de verdachte bij de goudsmid was, werd in beslag genomen en weggesleept.

Filmpje van het staande houden: