Taxichauffeur en twee vissers aangehouden na dodelijke backtrack oversteek

De politie heeft een taxichauffeur en twee vissers aangehouden in verband met het onderzoek van de dodelijke backtrack oversteek op maandag 8 februari.

De afdeling Recherche van de regio West werd op maandag 8 februari door de Guyanese autoriteiten in kennis gesteld, dat er een boot vanuit Suriname was opgevaren richting Guyana en dat drie mensen worden vermist.

Leden van dit rechercheteam stelden na de berichtgeving direct een onderzoek in, waarbij naar voren kwam dat een vissersboot met vermoedelijk twee vrouwen en een manspersoon vanuit Visserij Centrum te Zeedijk in het district Nickerie richting Guyana was opgevaren.

Terwijl de wetsdienaren bezig waren met het onderzoek, deden twee families op dinsdag 9 februari aangifte van vermissing van respectievelijk de 48-jarige Hussein Sharida en de 77-jarige Beboni Harihar op het politiebureau Nickerie.

Na gedegen informatie werden in deze vermissingszaak op woensdag 10 februari de 57-jarige taxichauffeur D.N. alias “Bim” en de twee vissers H.L. (51) meer bekend als “Rako” en de 55-jarige R.R. alias “Tjing Bai” aangehouden.

Van de Guyanese autoriteiten kreeg de Recherche van regio West eveneens op woensdag 10 februari te horen dat er twee lijken waren geborgen, maar dat deze nog niet geïdentificeerd zijn. De ontzielde lichamen zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om Alwin Joseph en de 77-jarige Baboni Harihar.

De drie aangehouden verdachten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie.