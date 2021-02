Man bijt neef in borst omdat die hem nat maakte tijdens autowassen

Een 21-jarige man heeft zijn neef afgelopen woensdag in de borst gebeten, op een woonadres aan de Kibritikistraat in Suriname. Ook sloeg hij hem met een steen op het hoofd, omdat hij vond dat de neef hem opzettelijk had nat gemaakt.

Het slachtoffer was bezig een auto te wassen, waarbij er water op de verdachte R.L. terechtkwam. De jongeman was ervan overtuigd dat zijn neef hem opzettelijk had nat gemaakt en werd daarom boos. Dat was voor hem de reden om het slachtoffer te slaan.

De neef raakte hierbij gewond en moest met een ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. De politie heeft R.L. aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.