Gewapende rovers doen zich voor als politie en stelen SRD 80.000

Nep-agenten hebben wederom toegeslagen in Suriname. Drie rovers hebben zich donderdagavond aan de Tout Lui Fautkanaalweg links voorgedaan als politiemannen. Zij wisten drie mannen te beroven.

De criminelen lieten de slachtoffers uit hun wagen stappen en op straat liggen waarna zij hen bedreigden. Van een van de slachtoffers, een 34-jarige man, is een halsketting buitgemaakt. Van de tweede, een 37-jarige man, is een tas inhoudende SRD 80.000 en een ring gestolen en van de derde, 42-jarige man, een tas inhoudende SRD 4.700.

De rovers waren gewapend met vuistvuurwapens en een van hen had een trui aan met als opschrift politie. Na de beroving verlieten zij de plaats in een grijze wagen waarvan het kenteken onbekend is.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De sterke arm werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.