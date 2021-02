Voorbijganger haalt man uit Boomskreek; slachtoffer niet aanspreekbaar

In Suriname is vanmorgen rond 09.00u een man aangetroffen in de Boomskreek te Paramaribo. Hij is uit het water gehaald en was daarbij niet aanspreekbaar.

De man werd door een voorbijganger in de kreek gezien. Die bevond zich ten ten tijde aan de Copernicusstraat en zag eerst een hoofd en daarna een hand boven water steken. De voorbijganger reed snel naar de zijde van de Jan Steenstraat en haalde het slachtoffer uit de kreek.

Hij was gekleed in een zwarte lange broek en zwart gestreepte hemd en niet aanspreekbaar. De Surinaamse politie kwam ter plaatse en heeft een ambulance ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren.

Het is nog onduidelijk hoe de man in de kreek is belandt en hoe lang hij daar heeft gelegen.