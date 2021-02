Bij de rotonde aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname, was er zojuist een bermbrand. Het vuur zou rond 20.15u zijn aangestoken. Het gaat om de berm in het midden van de rotonde bij de Wijdenboschbrug in Paramaribo.

De Surinaamse brandweer was er snel bij en kon erger voorkomen zoals in het filmpje te zien is. Wie het vuur heeft aangestoken is niet bekend.

Het vuur is inmiddels geblust door manschappen van post Centrum: