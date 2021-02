Van Dijk-Silos: ‘Die fokking rechtsstaat bestaat niet meer’

“Het is walgelijk in dit fokking land. Die fokking rechtsstaat bestaat niet meer“. Opmerkelijke ongepaste, maar ook onprofessionele woorden van jurist Jennifer van Dijk-Silos in een voice-note (zie onderaan dit bericht). Dit naar aanleiding van de uitspraak vanmorgen in het nadeel van NDP’er Sergio Akiemboto.

De 66-jarige Van Dijk-Silos, die in november 2017 benoemd werd tot speciaal vertegenwoordiger van NDP partijleider en voormalig president Bouterse, vindt dat de rechter partijdig zou zijn omdat er een uitspraak in het nadeel van een NDP’er is.

“De rechter heeft gewoon een NDP coalitie strijd ervan gemaakt, in plaats van objectief naar alles te kijken” zegt ze. Haar dochter is de advocaat van Akiemboto.

In de voice-note zegt ze verder dat ze alle middelen gaan inzetten, zoals in hoger beroep gaan en/of een bodemprocedure instellen. De voice-note is hier te horen: