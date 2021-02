Politie houdt brutale straatrover aan na waarschuwingsschoten

De politie wist de 25-jarige Lorenzo A woensdag in Paramaribo aan te houden. Hij hield zich kort na het plegen van een beroving schuil in een bosschage. De politie moest waarschuwingsschoten lossen om hem aan te houden.

De rover heeft een jongeman beroofd van zijn bromfiets. Het slachtoffer reed op zijn bromfiets toen de verdachte hem tegen de borst wist te duwen. De jongeman viel op straat waarna Lorenzo met de bromfiets wilde vertrekken.

Het gelukte de rover echter niet om de bromfiets te starten. Toen het slachtoffer samen met een ander een achtervolging inzette, liet de verdachte de bromfiets achter en rende weg.

De politie kreeg de melding van het voorval en dirigeerde ter plaatse voor onderzoek. De sterke arm hield de verdachte aan en bracht hem over naar het bureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is hij in verzekering gesteld.