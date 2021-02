Partij AstraZeneca vaccin in Suriname aangekomen

Een partij AstraZeneca vaccin is op donderdag 11 februari gearriveerd op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Het gaat om een hoeveelheid die is geschonken aan Suriname door Barbados . Dit op basis van goed parterschap tussen de beide landen.

Tijdens die COVID-19 persconferentie van woensdag 10 februari zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid dat Suriname een partij van 1.000 doses mag verwelkomen. Ook buurland Guyana heeft een partij van 1.400 doses ontvangen.

Oorspronkelijk heeft India een grote partij aan Barbados geschonken dat op haar beurt een aantal Caribische naties heeft bedacht. De 1.000 doses houden in dat er 500 personen gevaccineerd kunnen worden. Dit is in eerste instantie bestemd voor de werkers in de frontlinie.

Echter zal de vaccinatie pas plaatsvinden zodra de World Health Organization (WHO) daar toestemming voor geeft. Een panel van wetenschappelijke experts heeft gisteren wel positief advies gegeven voor het gebruik van AstraZeneca voor elke leeftijdsgroep.

De regering van de Republiek Suriname is Barbados erkentelijk voor de geste van een hoeveelheid AstraZeneca vaccins.