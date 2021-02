Twee personen aangehouden in Suriname na dodelijke backtrack oversteek

In Suriname zijn twee personen aangehouden voor verhoor, in verband met een bootreis vanuit Suriname naar Guyana via de backtrack route. Daarbij raakte drie personen vermist. De lichamen van twee personen zijn reeds geborgen, het lichaam van een ander is nog steeds vermist.

De drie passagiers verlieten Nickerie maandag omstreeks 19.00 uur in een vissersboot en zouden rond 20.00 uur op het Guyanese strand nummer 63 aankomen. De bootsman zou uit Suriname afkomstig zijn. Hij liet de passagiers uitstappen op een zandbank en heeft inmiddels aangegeven dat hij zich niet realiseerde dat het ver van de kust was.

De passagiers die toen in het water doorliepen namen nog telefonisch contact met familie en vertelden hen dat ze waren aangekomen, maar dat het gebied donker was en ze geen idee hadden waar ze waren. Vermoedelijk heeft het naderende hoog water hen in problemen gebracht.

Woensdag werden lichamen van Alvin Joseph en de seniore burger Baboni Harihar geborgen. Passagier Sharida Hussein wordt nog vermist (foto).