Tiener (17) drinkt verdelgingsmiddel na herhaalde confrontatie over diefstal

Een zeventienjarige jongeman in Paramaribo heeft maandag een verdelgingsmiddel ingenomen, nadat zijn tante hem steeds confronteerde met een diefstal waarbij spullen thuis bij haar zijn gestolen. Hij is dinsdag in het ziekenhuis overleden.

De jongeman hield toezicht bij de woning van zijn tante toen daar enkele weken terug, naar zijn zeggen een beroving zou hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn een halsketting en een mobiele telefoon van de vrouw weggenomen.

Volgens de tiener was de rover gewapend met een mes. De gewapende man zou hem ook nog seksueel hebben misbruikt.

Toen de tante terugkwam en van de diefstal op de hoogte werd gesteld, vroeg zij rekenschap aan de jongeman.

Dit bleef zij herhaaldelijk doen, waarbij ze hem ook steeds vroeg wat hij van de diefstal wist. Het vermoeden bestaat dat hij dit niet meer aankon en daarom de wanhoopsdaad pleegde.

Praten over zelfdoding? Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)