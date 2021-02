SWM voert onderhoudswerkzaamheden uit aan waterleidingnet in Kabalebo

Onlangs is de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) van start gegaan met het spoelen van de buizen behorende tot het waterleidingnet in Kabalebo.

Dit waterleidingnet dat enkele jaren is overgenomen van de Dienst Watervoorziening in Suriname, een afdeling van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, was dringend aan een grondige onderhoudsbeurt toe. De afgelopen periode kwamen er veel klachten vanuit de gemeenschap dat er vuil leidingwater uit de kraan kwam. Dit met alle nare gevolgen en irritatie van dien.

Gebleken is dat als gevolg van achterstallig onderhoud door de jaren heen er aanslag aan de buizen is ontstaan. Deze aanslag onstaat door de bezinking van ijzer- en mangaandeeltjes die in het water voorkomen. Vanwege het feit dat de watertoevoer jarenlang niet optimaal was, gingen deze deeltjes bezinken en ontstond er aanslag aan de buizen. Bij het opvoeren van de waterdistributie naar 24 uur per dag komen deze deeltjes ook los waardoor er vuil water uit de kraan komt.

Met de spoeling van de buizen zal het probleem.spoedig tot het verleden behoren. Verder worden afsluiters die aan vervanging toe zijn vervangen. Met en constante toevoer van water zal de aanslag niet meer plaatsvinden.

Manschappen van de SWM zullen ruim 2 weken bezig zijn met de werkzaamheden. Als gevolg hiervan wordt de watertoevoer dagelijks voor enkele uren onderbroken en komt er van tijd tot tijd nog meer vuil water uit de kraan.