Ambassadeurs Khargi en Van der Zwan bieden vandaag geloofsbrieven aan

Op het presidentieel paleis in Suriname zal de nieuwe ambassadeur van Nederland in Suriname, de heer Henk van der Zwan, vandaag woensdag 10 februari zijn geloofsbrieven aanbieden aan de Surinaamse president Santokhi. Om 10.00u in de ochtend is er een korte ceremonie in het paleis.

Op dezelfde dag zal ook in Nederland de Surinaamse ambadssadeur in Nederland, de heer Rajendre Khargi, zijn geloofsbrieven aanbieden aan koning Willem-Alexander. Dit vindt plaats te Paleis Noordeinde.

Het is voor het eerst in jaren dat een Nederlandse ambassadeur welkom is in Suriname. In 2017 werd de toestemming voor de komst van de nieuwe ambassadeur Anne van Leeuwen ingetrokken. Dat gebeurde onder de toenmalige president Desi Bouterse.

Diezelfde Bouterse heeft in de periode 2010 – 2020 geen ambassadeurs van Suriname in Nederland benoemd. Suriname is sindsdien vertegenwoordigd door zaakgelastigden en dat waren:

Amina Pardi 2010-2011

David Abiamofo 2011

Chantal Doekhi 2011 – 2014

Lucretia Redan 2014 – 2017

Ebu Jones 2017 – 2019

Oquemele Denz 2019 – 2020