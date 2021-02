Speciale gekuiste versie van ‘Lolo Bal’ voor radio

De meeste grote radiostations in Suriname, zijn niet van plan om het veel besproken nummer ‘Lolo Bal’ van de Surinaamse zangeres Tekisha Abel af te draaien in de reguliere uitzending. Dit vanwege de explicite teksten in het nummer. De zangeres wil daarom ook een speciale gekuiste versie uitbrengen.

Dit soort versies voor de radio, die zijn ontdaan van aanstootgevende passages, zijn de zogenoemde radio-edits.

Radiomaker Quintis Ristie, die bij ABC radio werkt, zegt tegen de redactie van Waterkant dat het gebruikelijk is bij het station dat nummers met expliciete teksten worden geweerd. Ook Radio 10 heeft de huidige versie van het nummer in de ban gedaan.

Op YouTube valt de clip onder ‘Age-restricted content’ waarvoor ingelogd zou moeten worden. De clip, die op YouTube in ruim 2 dagen tijd meer dan 200.000 views heeft gehaald, is op het video platform echter zonder enige restrictie te zien.

Wanneer de radio-edit uitkomt en welke teksten Tekisha daarvoor zal gebruiken is niet bekend.