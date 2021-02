Man begint drugs te verkopen vanwege lockdown situatie

De politie van het bureau Zanderij heeft afgelopen vrijdag de 35-jarige drugsverkoper N.S. aangehouden. Hij verklaarde drugs te zijn gaan verkopen vanwege de lockdown situatie, meldt het Korps Politie Suriname.

Het ressort Zanderij wordt reeds geruime tijd geteisterd door jongelui die drugs verhandelen. Naar aanleiding hiervan heeft de Surinaamse Narcotica Brigade twee maanden terug twee potentiƫle verdachten aangehouden. Op dit tweetal werden aangetroffen en in beslag genomen een hoeveelheid drugs, verpakkingsmateriaal en jachtpatronen.

Ondanks de aanhouding van deze twee manspersonen bleef het ressort te kampen hebben van drugshandel door jongelui. Tijdens de verhoogde surveillance van de politie van Zanderij werd op 5 februari op een bekende drugslocatie de verdachte manspersoon N.S. waargenomen.

Hij stond op het punt drugs ten verkoop aan te bieden, waarbij de politie hem direct in de boeien sloeg. Op hem werden aangetroffen en in beslag genomen 67 zip lock zakjes met marihuana, een schaar, een fijn weger, SRD 130 en verpakkingsmateriaal.

De verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. N.S. verklaarde aan de politie dat hij pas een week ertoe over was gegaan tot drugsverkoop. Dit vanwege de lockdown situatie in het land en geen andere mogelijkheden had om zijn gezin te onderhouden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is N.S. in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.