Buschauffeur houdt 57-jarige drugsverslaafde kruimeldief aan

Een buschauffeur heeft in de vooravond van woensdag 3 februari de 57-jarige H.A. aan de Kankawastraat aangehouden. De verdachte zou een geldbedrag van SRD 500 uit zijn bus hebben weggenomen, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van de aangever parkeerde hij zijn bus op zijn erf, waarna hij in huis bezig was met andere werkzaamheden. Op een bepaald moment werd hij door zijn neefje geroepen, die hem aangaf dat hij een manspersoon die in de buurt bekend staat als een drugsverslaafde en kruimeldief uit zijn bus zag stappen.

De buschauffeur stelde gelijk een onderzoek in en ontdekte dat de verdachte een geldbedrag van SRD 500 uit zijn bus had weg genomen. De benadeelde ging de verdachte achterna en hield hem in de directe omgeving aan. De verdachte N.S. werd vervolgens overgedragen aan de ingeschakelde politie van het bureau Livorno in.

Het gestolen bedrag werd op hem terug gevonden en afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is N.S. in verzekering gesteld.