Vervallen producten aangetroffen bij winkelcontroles EZ Nickerie

In het district Nickerie zijn er afgelopen week winkelcontroles uitgevoerd door de dependance van het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie(EZ) in samenwerking met de bestuursambtenaren (BO’s) van het commissariaat van Nickerie.

Enkele overtredingen die zijn geconstateerd, hebben te maken met onder andere een niet geijkte weegschaal, enkele vervallen producten zoals, specerijen, bevroren groenten wasmiddelen, haar verzorgingsartikelen, brood en bollen.

Ook waren er losse baby wegwerpluiers op de schappen geplaatst voor verkoop. Daar er geen vervaldatum op te zien was, zijn die ook verwijderd.

Vernomen is, dat de winkelverkoopster de vergunninghouder reeds op de hoogte had gesteld over de vervallen producten op de schappen. De vervallen producten zijn onder toezicht van de vergunninghouder, de BO’s en het Burger Informatie Centrum (BIC) ter plekke vernietigd.