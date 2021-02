Deken van Orde van Advocaten: “Tijd om lockdown op te heffen”

Een opmerkelijke uitspraak vanmorgen van de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten mr. Samantha Gadjradj. De jurist vindt dat het tijd is om de lockdown in Suriname op te heffen, omdat het land volgens haar ‘kapot gaat’.

“Ik ben altijd pro-lockdown geweest en nog steeds, maar we gaan kapot als land. Dit redden we niet langer. Bedrijven gaan kapot. We weten als volk nu precies hoe we onszelf moeten beschermen. Het is tijd dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen” zegt ze op haar persoonlijke pagina.

Gadjradj vind het nodig om de lockdown op te heffen, maar daarbij wel een paar essentiƫle maatregelen zoals verplicht mondkapjes en ontsmetten in stand te houden.

“Ik heb het niet over scholen openstellen. Dat is een heel andere discussie. Maar geen avondklok meer en alle bedrijven open stellen zoals kappers” zegt ze. Ze roept mensen die het met haar eens zijn, daarbij op om haar boodschap te delen, zodat ze de juiste instanties kunnen bereiken.