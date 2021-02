64-jarige man en auto al 3 weken nergens te bekennen

Dit is de 64-jarige Lodart Aside. De man is al 3 weken niet huiswaarts gekeerd meldt het Korps Politie Suriname (KPS). De Surinaamse politie heeft daarom een opsporingsbericht van hem naar buiten gebracht

Aside, die aan de Sewnandenstraat in disrict Wanica woont, heeft al 3 weken niets van zichzelf laten horen. Zijn woning was gesloten aangetroffen, terwijl zijn voertuig, een grijs gelakte Toyota Ist met kenteken 55-34TP nergens te bespeuren is.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Houttuin op de telefoonnummers 372544, 372588, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost meldt de politie.