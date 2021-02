Suriname krijgt 36 miljoen nieuwe munten

Suriname heeft al geruime tijd een tekort aan munten. De Surinaamse regering gaat daarom 36 miljoen nieuwe munten laten slaan. Het gaat daarbij om drie miljoen stuks munten van SRD 2,50, tien miljoen munten van SRD 1, twaalf miljoen munten van 25 cent en elf miljoen van 10 cent.

Totaal is dat ruim SRD 21,6 miljoen waarde aan munten zei minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning in het parlement bij de behandeling van de wijziging van de Muntwet 1960. De kosten hiervoor zijn ongeveer 1,4 miljoen US dollar.

Het tekort aan munten heeft enorme invloed op de prijzen in de winkels. Dit ontstaat doordat winkeliers geen munten hebben om klanten wisselgeld te geven en daarom de prijzen van de goederen op hele bedragen afgerond worden. In veel gevallen geven winkeliers snoepjes als wisselgeld mee.

Dit zei de minister erover: