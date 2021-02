Ook eerherstel voor Surinaamse vakbondsleider Louis Doedel

Het eerherstel van Anton de Kom zou het startschot kunnen zijn voor meer openheid over wat er allemaal heeft plaatsgevonden onder het koloniale bewind in Suriname, aldus de redactie van De Nieuws BV. Er zijn nog heel veel verhalen die onderzocht en verteld moeten worden. Bijvoorbeeld het tragische verhaal van Louis Doedel.

Louis Doedel was de voorman van de eerste arbeidersbeweging in Suriname. Hij kwam in de jaren dertig van de twintigste eeuw op voor werklozen en organiseerde massaprotesten tegen het koloniaal regime. Hij zette een protestkrant op en zorgde dat er een gaarkeuken kwam voor mensen die niet aan voedsel konden komen.

In 1937 werd hij opgepakt in opdracht van toenmalig gouverneur Kielstra vanwege zijn protesten en werd hij, net als meer activisten in die tijd, naar een inrichting gebracht waar hij 43 jaar lang opgesloten zat.

In De Nieuws BV pleiten historicus Mark Ponte en journalist Nina Jurna voor eerherstel voor de Surinaamse vakbondsleider.