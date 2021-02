‘Nieuw Licht- Het Rijksmuseum en de slavernij’: nieuwe film van Ida Does

Wat gebeurt er als het belangrijkste nationale museum de blik, voor het eerst in zijn bestaan, op de Nederlandse slavernijgeschiedenis richt? In Nieuw licht, een hoogst actuele documentaire van regisseur Ida Does over de wording van de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum is dat te zien. Het blijkt een pijnlijk en wrang proces, maar tegelijkertijd helend en bevrijdend. In Nieuw licht zien we wat het betekent als een museum zichzelf opnieuw uitvindt. Does filmde in Nederland, St. Eustatius en Suriname.

Eerder maakte de regisseur de prijswinnende film ‘Vrede, herinneringen aan Anton de Kom’ met de kinderen van De Kom, en ‘Amsterdam, sporen van suiker’ met Noraly Beyer en Typhoon. Deze laatste film ontving op het Caribbean Tales International Film festival in Toronto de prijs voor beste documentaire. Does ontving daar ook de Cinefam Award voor beste vrouwelijke regisseur van kleur.

Voor Nieuw Licht componeerde de bekende musicus Ronald Snijders de filmmuziek, terwijl singer-songwriter Sabrina Starke de soundtrack ‘Learn to love’ maakte.De filmposter is door beeldend kunstenaar Iris Kensmil geschilderd. De documentaire Nieuw Licht is geproduceerd door Memphis Features in coproductie met de NTR.

De film wordt uitgezonden op maandag 15 februari op NPO 2 om 20:25 en een herhaling is te zien op dinsdag 16 februari op NPO 2 om 14:25.De trailer van de documentaire is hieronder te zien: