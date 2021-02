Gewaagde videoclip van Tekisha Abel voor nummer ‘Lolo Bal’

Sommigen noemen het pikant en anderen weer ordinair. Één ding is zeker: Tekisha Abel heeft zaterdagavond heel wat tongen op social media losgemaakt met een heel erg gewaagde 18+ videoclip, voor het nummer ‘Lolo Bal’.

De zangeres uit Suriname laat niets aan de verbeelding over in de clip, waarin ze bijna naakt te zien is. Ook de door haar gebruikte woorden zullen menigeen doen blozen. Sommigen leggen de link met de stijl van Nicki Minaj.

Zelf zegt Tekisha over de veelbesproken en veel gedeelde video:

“Het nieuwe virus heeft ons verplicht thuis gezet. Maar gezelligheid en vertier met mekaar mag ons niet ontnomen worden. Vandaar dat we ‘Valentine 2021’ extra aandacht zullen besteden aan onze partners. Geef dus je presentje in Natura!“.

De #lolobal clip is hieronder te zien. Let op 18+: