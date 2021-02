Notoire orchideeën dief aangehouden in Nickerie

De politie in Suriname heeft een 44-jarige verdachte aangehouden, die het tot een gewoonte maakte om orchideeën van mensen weg te nemen in het district Nickerie. Hij is op maandag 1 februari door de politie van het bureau Nieuw Nickerie voor diefstal van vier orchidee planten aangehouden meldt het Korps Politie Suriname

Zodra deze verdachte R.R. doorhad dat er aangifte tegen hem was gedaan en dat de politie naar hem op zoek was, bracht hij de planten terug. Hij liet de planten dan achter bij de buren of in de directe omgeving, waar hij het feit had gepleegd.

Toen R.R. zich weer schuldig maakte aan diefstal van orchideeën, deed de benadeelde aangifte bij de politie van Nieuw Nickerie. De aangeefster verklaarde aan de politie dat deze verdachte twee potplantjes en twee orchidee planten had weggenomen.

De wetsdienaren spoorden hem vanaf dat moment op, waardoor R.R. wederom de gestolen planten terugbezorgde. Echter liet hij deze bij een over buurvrouw van de aangeefster achter, met het verzoek deze aan haar te overhandigen, daar de vrouw sliep.

De verdachte werd kort daarna door de politie aangehouden en heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbaar feit.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.R. in verzekering gesteld en zijn de planten afgestaan aan de rechtmatige eigenaar, meldt de politie.