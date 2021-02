First lady doneert SRD 10.000 aan 25 sociale instellingen

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft in de Congreshal aan een 25-tal sociale instellingen een donatie gegeven in het kader van de verjaardag van president Chandrikapersad Santokhi op woensdag 3 februari. Door tussenkomst van een aantal donateurs zijn deze instellingen op vrijdag 5 februari in de watten gelegd.

Vorig jaar was de presidentsvrouw reeds gestart om een bezoek te brengen aan de sociale instellingen van Suriname en hen te gedenken met een schenking, maar door de COVID-19 ontwikkelingen kon dat traject niet helemaal worden afgerond.

Dit jaar wordt deze actie voortgezet en is het bedoeling dat landelijk alle instellingen een bezoek mogen verwachten en daarbij een geste ontvangen. De Surinaamse instellingen hebben elk een cheque ter waarde van SRD 10.000 in ontvangst mogen nemen.

De vertegenwoordigers van de instellingen hebben aangegeven blij te zijn met de geste afkomstig van het Instituut van de First Lady, omdat de geste goed gebruikt kan worden in een periode waarbij velen het moeilijk hebben.