15-jarig meisje bijna 3 weken vermist

De politie in Suriname heeft een opsporingsbericht naar buiten gebracht, waarin zij de Surinaamse samenleving vraagt om uit te kijken naar dit 15-jarig vermist meisje. Het gaat om Ipetcia Moklaidy Pinas, die al bijna 3 weken vermist is.

De tiener is is op maandag 18 januari 2021 tegen 14:00 uur van huis weggelopen. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd, meldt de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit van de Surinaamse politie.

Ipetcia Moklaidy is geboren op 6 oktober 2005 te Paramaribo en woont aan de Floris zwakkestraat nummer 26 te Paramaribo.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers 404565, 404756, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.