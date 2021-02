WWF roept regeringen op om Jaguar Roadmap 2030 uit te voeren

WWF heeft afgelopen woensdag de internationale #JaguarKing-campagne gelanceerd om 14 regeringen in Latijns-Amerika aan te sporen om hun belofte over de Jaguar Roadmap 2030 na te komen. De routekaart werd in 2018 gelanceerd om de grootste en meest iconische katachtige van Amerika en zijn leefgebied beter te beschermen en om gemeenschappen in jaguargebieden te helpen om samen te leven met de jaguar. Drie jaar na het commitment van de landen zijn echter nog nauwelijks vorderingen gemaakt.

Met de #Jaguarking-campagne onderstreept WWF het belang van de jaguar en vraagt het regeringen, waaronder Suriname, in actie te komen voor de uitvoering van de Jaguar Roadmap 2030. Die is gebaseerd op drie trajecten: regionale samenwerking; ontwikkeling en uitvoering van nationale strategieën; jaguar-vriendelijke praktijken en duurzame financiering. Ook wordt Guyana, samen met Frans Guyana, Nicaragua en Venezuela gevraagd om zich bij het initiatief aan te sluiten. Op de campagnewebsite is een petitie om regeringen aan te sporen werk te maken van de maatregelen in de Jaguar Roadmap 2030.

Amazone

Geschat wordt dat bijna 80% van de gehele jaguar-populatie (57.000 van de 64.000) in het Amazonegebied en de Guianas leeft. De subpopulaties buiten de Amazone worden bedreigd door de kleine omvang en isolatie van hun leefgebied, gebrek aan bescherming en bebouwing en infrastructuur. De jaguar is al uitgestorven in El Salvador en Uruguay, en vrijwel verdwenen in de Verenigde Staten.

In de Jaguar Roadmap 2030 zijn de Guianas aangemerkt als een van de belangrijkste biodiversiteits- en jaguargebieden in Latijns-Amerika. De Guianas moeten via de Amazone in Brazilië worden verbonden met natuurlijke corridors die jaguars in geïsoleerde leefgebieden de kans te geven zich weer over het continent te verspreiden. In Suriname begint WWF-Guianas dit jaar met het monitoren van jaguars om exact te bepalen waar jaguars leven. Dit geeft inzicht in waar beschermingsmaatregelen nodig zijn.

“De Guianas behoren tot de weinig overgebleven, relatief intacte leefgebieden van de jaguar in Latijns-Amerika”, zegt Anna Mohase, jaguarexpert van WWF-Guianas. “Om deze prachtige dieren te beschermen moeten we hun leefgebieden behouden en corridors naar andere habitats creëren. We hebben geen tijd te verliezen. Er zijn al zorgwekkende signalen over toenemende ontbossing en stroperij voor hun vacht, botten en andere delen die worden verwerkt in traditionele Aziatische medicijnen. Om te voorkomen dat de jaguar een bedreigde soort wordt en uiteindelijk uitsterft, moeten ze de ruimte krijgen om weer door het continent te zwerven.”

Jaguar Roadmap

De Jaguar Roadmap 2030 bevat voorstellen om conflicten tussen mens en jaguar te verminderen, leefgebieden met elkaar te verbinden en om het welzijn van lokale en inheemse gemeenschappen in leefgebieden van jaguars te versterken. Zo moeten onder meer de verbindingen tussen de 30 belangrijke jaguar landschappen worden verbeterd, aangezien jaguars grote stukken land nodig hebben om een ​​partner te vinden en om te kunnen overleven. Het behoud van jaguarleefgebieden is ook van groot cultureel belang voor inheemse gemeenschappen in Latijn-Amerika, die net als de jaguar worden bedreigd door ontbossing en onverantwoorde mijnbouw.

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), Panthera, Wildlife Conservation Society en WWF ondersteunen de Jaguar Roadmap 2030 door werk op nationaal, regionaal en transnationaal niveau. WWF in Latijns-Amerika draagt ​​bij aan de Jaguar Roadmap 2030 met een strategie die zich richt op 15 van de 30 belangrijke jaguarlandschappen, waaronder de Guianas. Door de jaguar en zijn leefgebieden te beschermen, kunnen 53 miljoen mensen die in het verspreidingsgebied leven profiteren van bijvoorbeeld de ontwikkeling van ecotoerisme en behoud van hun bos. Dit onderstreept het belang van het stimuleren van de politieke wil om de Jaguar Roadmap 2030 uit te voeren.

WWF in Latijn-Amerika werkt al meer dan een decennium aan het behoud van jaguars en monitoring van populaties en hun prooien om de populatietrends van jaguar te begrijpen, het verminderen van jaguar-mens conflicten en de bescherming van jaguarhabitats.