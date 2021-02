Brunswijk helpt drinkwaterprobleem Stichting Hoop voor Kinderen oplossen

Stichting ‘Hoop voor kinderen’ in Suriname, kampt al geruime tijd met een slecht functionerende waterinstallatie. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft in samenwerking met vice-president, Ronnie Brunswijk dit euvel verholpen.

De vp die kinderen een warm hart toedraagt, zegde onmiddellijk zijn hulp toe. “De regering Santhoki/Brunswijk staat ervoor dat eenieder in Suriname toegang moet krijgen tot gezond en betrouwbaar drinkwater. Dat is ook het motto van de SWM”, citeert Clifton Linga, hoofd Technisch Dienst SWM.

De SWM directeur reageerde gelijk op de brief van Anthony Chin A Fat, directeur van de Stichting ‘Hoop voor kinderen’. De SWM trof in samenwerking met de VP gelijk duurzame maatregelen. Thans hebben de kinderen de hele dag door, zowel boven als beneden de beschikking over leidingwater.

Anthony Chin A Fat heeft zich na het overlijden van zijn echtgenote ontfermd over de kinderen. “Een goede vader laat zijn kinderen niet in de steek”, benadrukte hij. Samen met de algemeen directeur en een handjevol medewerkers hebben zij de zorg over 56 kinderen.

Het gaat om kinderen die met een traumatische gebeurtenis te maken hebben gehad, in de leeftijdsklasse 2 tot 22 jaar. De directeur is van mening dat de ontwikkeling van het kind hoog staat. Als je de ontwikkeling van het kind wil bereiken moet het kind ook gezond zijn. Gezond drinkwater is daarbij een van de essentiële dingen.