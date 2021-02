Dorpelingen Asigron brengen bezoek aan Brunswijk

Enkele dorpelingen van Asigron, die vice-president (vp) Ronnie Brunswijk graag wilden ontmoeten, hebben gisteren een bezoek aan hem gebracht. De delegatiewoordvoerster, Biorgha Klassie, gaf aan dat zij beseffen hoe druk de vp het heeft en dat hij vanwege Covid-19 niet naar hen toe kan komen.

Brunswijk stel het bezoek zeer op prijs. “Ik ben verrast met een printdoek, geborduurd door Saramaccaanse dames”. Ook is er aan hem een houtsnijwerk in de vorm van een vis aangeboden. De vis symboliseert liefde en gezondheid voor de vp van Suriname en dat is de wens en bede van de dorpelingen.

Klassie vindt het heel belangrijk dat de Covid-maatregelen ook in het binnenland strikt worden nageleefd en vraagt eenieder deze na te leven.