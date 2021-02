Neergeschoten verdachte zegt zelf slachtoffer te zijn geweest van beroving

De politie in Suriname heeft meer informatie naar buiten gebracht naar aanleiding van een overval, waarbij een verdachte werd neergeschoten op vrijdag 29 januari jl. Wetsdienaren van het politiebureau Uitvlugt hebben die dag de 27-jarige K.M. en de 30-jarige J.E. aangehouden, nadat zij inspeelden op een melding van het Command Center.

Volgens die melding had een roofoverval zich voorgedaan bij een kapperszaak aan de Jozef Leliestraat. Bij aankomst van de politie op de locatie werd de 48-jarige benadeelde F.K. aangetroffen. Hij verklaarde dat hij bezig was met zijn werkzaamheden toen hij plotseling werd beroofd door twee manspersonen die de zaak binnen waren gestapt.

Onder bedreiging van een scherp voorwerp werd hij beroofd van zijn halsketting en armband van geel metaal. Alvorens de twee verdachten de zaak verlieten, werd hij eerst mishandeld door de verdachte die gewapend was met het scherp voorwerp.

De wetsdienaren spoorden de twee verdachten direct op en in de directe omgeving werden zij gesignaleerd. Bij het zien van de politie maakte het tweetal zich uit de voeten. Waarschuwingsschoten brachten hen niet tot andere gedachten, waardoor er gericht werd geschoten.

De verdachte K.M. liep daarbij een schotverwonding op in zijn rechter dijbeen. Per ontboden ambulance werd hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Onder politiebewaking is hij opgenomen in de ziekeninrichting.

Zijn kompaan J.E. zette zijn vlucht voort en kwam op een terrein terecht, waar hij kans zag op het dak van de woning te belanden. Op een bepaald moment wilde hij zijn vluchtweg voortzetten, maar werd daarbij door een alerte buurtbewoner aangehouden en overgedragen aan de politie.

K.M. ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Hij gaf aan zelfs slachtoffer te zijn geweest van een beroving en dat hij neergeschoten werd door de politie, toen hij de twee verdachten achterna ging. Zijn kompaan J.E. verklaarde echter het tegendeel.

De sieraden van de benadeelde en het scherp voorwerp zijn nog niet terecht. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld meldt de politie.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Paramaribo.