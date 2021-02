59 nieuwe COVID-19 gevallen; dashboard nu ook op BOG site

In Suriname zijn woensdag 59 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd na 311 keer testen. Ook zijn er 50 mensen genezen. Dat blijkt woensdagavond 3 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Deze cijfers zijn vanaf nu ook te zien op de website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met het BOG namelijk een nieuwe look & feel gegeven aan de website www.bogsuriname.com. Een nieuwe toevoeging aan de website is het COVID-Dashboard.

Hiermee willen het ministerie en het BOG ook via de BOG-website de samenleving van informatie voorzien ten aanzien van de COVID- ontwikkelingen. De cijfers zijn voor nu hetzelfde als die van de COVID-19 website. De dataspecialisten zijn reeds bezig na te gaan hoe de cijfers op een andere manier gepresenteerd kunnen worden op de website van het BOG.

De communicatie-unit van het ministerie heeft deze aanpassingen aangebracht om de BOG-website wat aangenamer te maken voor het publiek. Ook is gelijk de input van vele bezoekers hierin verwerkt, iets wat het ministerie en het BOG zeer op prijs stellen.