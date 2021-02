Technische overeenstemming oostgrens Suriname en Frankrijk

Suriname en Frankrijk hebben technische overeenstemming bereikt over de oostgrens. Er zijn maandag twee documenten getekend. Het eerste document betreft het protocol met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier als aanvulling op het Verdrag van 1915. Het tweede betreft de verklaring over het gezamenlijk management van de Marowijne en Lawarivier en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied.

De grenslijn is bepaald vanaf de monding van de Marowijne rivier tot aan de samenvloeiing van de Lawa, Litani en de Marowini. Het resterend deel (zuid-oost driehoek) wordt in een later stadium onderhandeld.

Beide teksten zijn geparafeerd door ambassadeur Harold Kolader, voorzitter van de Nationale Grens Commissie (NGC) en Antoine Joly, ambassadeur van Frankrijk in Suriname.

De NGC heeft vanaf 2018, na het zich voordoen van de incidenten op de Marowijnerivier onderhandeld met de Fransen over de grens in de Marowijne en de Lawrivier.

De basis vormde de Conventie van 1915 waarin de methodiek voor de bepaling van de grenslijn is vastgelegd. Tijdens het hele proces heeft de NGC diverse consultatieronden gehouden met het traditioneel gezag zowel aan de Marowijne, Lawa, Tapanahonirivier en in Albina. Er zijn voorts twee expedities ondernomen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is ook nauw betrokken geweest.