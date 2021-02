Politie zoekt nabestaanden van man die zich verhing

De Surinaamse politie is op zoek naar familie van een man, die zondagmiddag 31 januari op een terrein aan de Kleine Saramaccastraat door een voorbijganger hangend aan een manjaboom werd aangetroffen.

De politie van het bureau Nieuwe Haven heeft op het lichaam geen bescheiden aangetroffen, waaruit de personalia van de overledene achterhaald konden worden, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het gaat om een manspersoon van het gemengd ras met een geschatte leeftijd van tussen de 20 en 25 jaar, die blootvoets was. Verder was hij gekleed in een blauwe jeans broek en een witte T-shirt, waarvan de kleur van de randen van de kraag en de mouwen bordeaux is.

Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van het bureau Nieuwe Haven, die te bereiken is op het telefoonnummer 403101.