Militair valt in slaap achter stuur en botst tegen geparkeerde auto

Een militair is dinsdagavond rond 21.30u in slaap gevallen achter het stuur aan de Nieuwe Charlesburgweg en is toen gebotst tegen een geparkeerde auto op de berm.

De militair reed in zijn Totoya Vitz, komende uit de richting van de Ringweg en gaande richting de Kwattaweg. Volgens zijn verklaring viel hij iets voor de plasticfabriek plotseling in slaap. Hij verloor de controle over het stuur, waarna de auto van de weg raakte en tegen een geparkeerde Mitsubishi Pajero op de berm botste.

Beide voertuigen zijn behoorlijk beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie kreeg de melding van het gebeuren en ging ter plaatse voor onderzoek. De Militaire Politie in Suriname werd ook erbij gehaald.