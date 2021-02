Automobilist probeert politieagent om te kopen bij verkeerscontrole

De Surinaamse politie heeft de 21-jarige S.K. aangehouden, nadat hij bij een verkeerscontrole probeerde om een politieagent om te kopen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een politieman die op die bewuste dag bezig was met een verkeerscontrole aan de Jodenbreestraat ter hoogte van de Jodenbree Mall, zag op een bepaald moment een voertuig zonder voor kentekenplaat en getinte ruiten naderen.

De politieambtenaar sommeerde de bestuurder te stoppen, waarna hij de man voorhield dat hij in overtreding was en dat hij proces verbaal aangezegd zou worden. De overtreder stapte uit de auto en om zijn weg ongestoord verder te kunnen vervolgen, poogde hij de wetsdienaar om te kopen.



De politieman speelde gelijk hierop in door S.K. voor het begaan van het strafbaar feit direct aan te houden en over te brengen naar het politiebureau aan de Keizerstraat. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.K. hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt de politie.