Stijging aantal COVID-19 besmettingen in Saramacca

Het aantal COVID-19 besmettingen in het district Saramacca is aan het stijgen. In de ressorten Jarikaba en Groningen nemen de besmettingen toe, wat zeer verontrustend is, meldt het commissariaat.

Om de besmettingen in het district gezamelijk

aan te pakken en te minimaliseren, is er maandag een Crisis Management Team geïnstalleerd. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de Bestuursdienst, de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Justitie en Politie en het Nationaal Leger.

Het Crisis Management Team wordt geleid door districtscommissaris Sherin Bansi-Durga. De operationele leiding ligt in handen van de ressort commandant van politiebureau Jarikaba, inspecteur M. Sewrattan.

Er is besloten dat de surveillances in de ressorten opgevoerd worden welke in samenspraak zal gebeuren met de politie, het Nationaal Leger en de bestuursdienst. Er zal conform de regels opgetreden worden. Dit houdt in dat boetes opgelegd zullen worden als de COVID-19 protocollen van Suriname niet in acht worden genomen. Bij lockdown-overtreders zal indien nodig personen overgebracht worden naar het Politie Opleidings Centrum.

De districtscommissaris doet nogmaals een beroep op de samenleving om de COVID-19 protocollen in acht te nemen en de lockdown maatregelen te volgen. “Als u griepverschijnselen toont, blijft u thuis, bij enig twijfel gaat u swabben”.

In Saramacca bestaat de mogelijkheid om een swab-test af te nemen bij de RGD poli’s in de ressorten Groningen, Jarikaba en Tijgerkreek tijdens de poli-uren.