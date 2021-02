Visser ontdekt dode man hangend aan manjaboom

Aan de Kleine Saramaccastraat in Suriname, heeft een man zelfmoord gepleegd door zich op te hangen aan een manjaboom. Hij is zondagmiddag hangend aan de boom op een dichtbegroeid perceel aangetroffen.

Het ontzielde lichaam is ontdekt door een visser die de politie heeft gealarmeerd. Zijn identiteit is nog onbekend. De politie was ter plaatse om de zaak te onderzoeken.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie in Suriname heeft besloten dat het lijk mag worden afgestaan als de familie zich aanmeld.

Praten over zelfdoding? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (Van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 15 uur)